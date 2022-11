Bei Marktteilnehmern sorgten die Gewinne in China für Erstaunen. "Es ist erstaunlich, wie schnell und vor allem wie stark sich die Indizes in China und Hongkong von ihrem gestrigen Einbruch erholen", so Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Das aktuelle Abflauen der Proteste reicht da als Erklärung sicherlich nicht aus." Offensichtlich habe sich auf dem Parkett die Meinung durchgesetzt, dass die chinesische Staatsführung ihre Null-Covid-Strategie lockern könnte, um die Proteste zu beenden.