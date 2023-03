In China belasteten neue Wirtschaftsdaten. Der Aussenhandel des Landes war mit deutlichen Rückgängen in das neue Jahr gestartet. Danach sanken die Exporte der zweitgrössten Volkswirtschaft im Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahr in US-Dollar gerechnet um 6,8 Prozent. Die Importe verzeichneten ein Minus von 10,2 Prozent. "Die chinesischen Handelsdaten zeigen, dass die Öffnung der Wirtschaft Zeit braucht", merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners dazu an. "Die Handelsvolumina im Import und im Export waren im Dezember noch immer niedriger als im Jahr zuvor."