Die Kurse an den asiatischen Börsen haben am Dienstag deutlich nachgegeben. Damit schlossen sich die Märkte in Fernost, die am Vortag noch vergleichsweise robust in die Woche gestartet waren, nicht der zögerlichen Stabilisierung der Wall Street an. Weiterhin im Fokus stand die Pleite der Silicon Valley Bank in den USA.

14.03.2023 09:21