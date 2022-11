Besser sah es an den anderen Börsen aus. In Australien legte der S&P ASX 200 um 0,59 Prozent auf 7181,30 Punkte zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 knüpfte mit einem Plus von 0,61 Prozent auf 28 115,74 Punkte an seine jüngste relative Stärke an. "Dank des schwachen Yen, der lockeren Geldpolitik und der robusten Unternehmensgewinne zeigen sich japanische Aktien widerstandsfähig gegenüber den wachsenden Risiken einer weltweiten Rezession und übertreffen ihre globalen Konkurrenten", begründeten die Analysten der Ratingangentur Scpope die überdurchschnittliche Entwicklung. "Angesichts attraktiver Bewertungen und einer verbesserten Kapitaldisziplin bleiben viele optimistisch, was die weitere Entwicklung des japanischen Aktienmarktes angeht."/mf/stk