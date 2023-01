Neue Wirtschaftsdaten aus China vermochten die Börsen des Landes nicht zu stützen. Nach offiziellen Angaben wuchs die Wirtschaft im vierten Quartal zwar um 2,9 Prozent und damit stärker als von Experten erwartet worden war. Das Echo darauf war aber verhalten. "Die wirtschaftliche Entwicklung in China in den letzten drei Monaten bestätigen den Gesamteindruck für 2022: schwierig", stellte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank fest. Im Gesamtjahr 2022 legte die zweitgrösste Volkswirtschaft nur um drei Prozent zu, womit das von der Regierung vorgegebene Ziel von rund 5,5 Prozent verfehlt wurde. Ökonomen der Weltbank hatten zuletzt noch mit einem Wachstum von 2,7 Prozent für 2022 gerechnet. "Für die chinesische Wirtschaft war das Jahr desaströs", so Gitzel. "Für ein Industrieland mag ein Wachstum von drei Prozent sehr gut sein - für China fühlt es sich an wie eine Rezession."