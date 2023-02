Zweifel an der optimistischen Auslegung der US-Notenbanksitzung durch die US-Märkte äusserte dagegen Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Die Aussagen, dass die FED wohl noch mindestens zweimal erhöhen und in diesem Jahr nicht senken wird, wurden von den Börsen schlichtweg ignoriert", warnte Altmann. Daher werde der überbordende Optimismus an der Wall Street mehr und mehr zum Risiko. Die Stimmung näher sich langsam "extremer Gier", was in der Vergangenheit oft eine zuverlässige Warnung gewesen sei.