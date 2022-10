Das jüngste Protokoll der US-Notenbank Fed hatte die Zinsängste nicht beruhigt. Im Gegenteil: Letztlich wurde deutlich, dass die US-Währungshüter in der Bekämpfung der hohen Inflation nicht nachlassen wollen. Daran dürften auch die anstehenden US-Verbraucherpreise nichts ändern. "In den USA lassen die zuletzt veröffentlichten Wirtschaftszahlen zwar erahnen, dass sich die Dynamik der konjunkturellen Entwicklung abschwächen könnte", merkten die Volkswirte der Helaba dazu an. "Rezessionssignale gibt es aber nicht und die Konjunktur läuft besser als in Europa." Vor diesem Hintergrund gebe es für die US-Notenbank keinen Grund, vom Plan weiterer Leitzinserhöhungen abzurücken.