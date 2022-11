Anders sah es an den chinesischen Festlandsbörsen aus. Hier belasteten steigende Corona-Zahlen. Trotz strenger Eindämmungsmassnahmen waren die Fallzahlen auf den höchsten Wert des Jahres gestiegen. Die Pekinger Gesundheitskommission meldete am Donnerstag landesweit 31 444 neue Infektionen. Damit wurde der bisherige Höchstwert vom Frühjahr überboten. In fast allen Grossstädten wurden zuletzt neue Massnahmen verhängt, was Befürchtungen von negativen Folgen für die Wirtschaft verstärkte.