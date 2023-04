In China hatte sich die Stimmung in der Industrie (Caixin) im März überraschend abgekühlt. Während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zwar leicht unter Druck geriet und im späten Handel 0,25 Prozent auf 20 348,50 Punkte sank, knüpfte der Markt auf dem Festland an seine Freitagsgewinne an.