Hoffnung machten dagegen andere Nachrichten aus China. Nach Protesten gegen die strikten Corona-Massnahmen hatte Chinas Vize-Premierministerin von einem "neuen Stadium der Pandemie" gesprochen und damit erneut Spekulationen über mögliche Lockerungen ausgelöst. Die rigorosen Massnahmen der Behörden als Reaktion auf die neue Corona-Welle hatten am Wochenende zu Protesten in mehreren Millionenmetropolen geführt. Es war die grösste öffentliche Demonstration von Unmut in China seit Jahrzehnten.