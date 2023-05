Die asiatischen Börsen sind am Montagmorgen auseinandergedriftet. So baute der japanische Leitindex Nikkei 225 seine jüngsten Gewinne aus und stieg um 1,03 Prozent auf 31 233,54 Punkte. Er schloss sich damit der Erholung an der Wall Street an, die vom Durchbruch im US-Schuldenstreit profitierte.

29.05.2023 09:05