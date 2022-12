Neue Inflationsdaten aus China stützten am Freitag. Sie deuteten eine verlangsamte Teuerung an, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Im November hatten die chinesischen Verbraucherpreise um 1,6 Prozent zugelegt. Im Oktober waren es noch 2,1 Prozent gewesen. Der CSI-300 mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen gewann rund ein Prozent auf 3998,24 Punkte, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zog zuletzt um 2,38 Prozent auf 19 912,86 Zähler an.