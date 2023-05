Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind mit Gewinnen in die Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg am Montag um 0,8 Prozent auf 29 626,34 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit November 2021. Seit Mitte März hat der japanische Leitindex bereits um mehr als 11 Prozent zugelegt, im bisherigen Jahresverlauf beläuft sich das Plus auf 13,5 Prozent.

15.05.2023 08:41