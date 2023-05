Die anhaltenden Diskussionen über die US-Schuldenobergrenze dämpften dagegen die Kauflust an vielen anderen asiatischen Börsen, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. In China kam es sogar zu Verlusten. Ein überraschend geringes Wachstum der Industrieproduktion und der Konsumausgaben hatte am Vortag die holperige Konjunkturerholung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt unterstrichen.