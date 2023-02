Uneinheitlich war dagegen die Entwicklung in China. Während der Hang-Seng-Index in Hongkong zuletzt um 0,81 Prozent auf 20 981,42 Punkte kletterte, gab der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen um 0,73 Prozent auf 4093,49 Punkte nach. "Die Aktien der chinesischen Technologiekonzerne des MSCI China Tech 100 Index entwickelten sich in diesem Jahr mit plus neun Prozent in Euro bereits sehr stark", merkte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Postbank an. "Nach der jüngsten Rally scheinen eine Verschnaufpause oder Gewinnmitnahmen nicht abwegig." Ungeachtet dessen dürfte sich die liberalere Zulassungspolitik für Videospiele in China aber günstig auswirken. "Nach anfänglichen Startschwierigkeiten werden auch wieder Spiele chinesischer Software-Giganten zum Verkauf zugelassen. Darunter befinden sich auch vermehrt solche, die das Zeug zum Kassenschlager haben", so Stephan./mf/stk