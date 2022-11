Besser sah es an den chinesischen Börsen aus. In der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte der Hang Seng zuletzt um 0,63 Prozent auf 17 533,33 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den chinesischen Festlandbörsen notierte leicht im Plus./mf/mis