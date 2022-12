Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten dies mit Berichten, wonach die Corona-Restriktionen in dem Stadtstaat gelockert werden könnten. Vor allem Technologiewerte waren gefragt. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zog nach den Verlusten am Vortag zuletzt um 3,48 Prozent auf 19 469,77 Zähler an. Etwas verhaltener war die Entwicklung beim CSI-300 . Der Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen tendierte kaum verändert.