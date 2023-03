Der japanische Nikkei 225 hat ihn mit einer Erholung um 1,2 Prozent auf 27 333 Punkte bereits in trockene Tücher gebracht. Tags zuvor war er mit 26 632 Punkten zeitweise noch auf das tiefste Niveau seit rund fast Monaten abgesackt. Die Anleger schlossen sich der Sichtweise der Wall Street an, wo auf eine Zinspause der Notenbanken gehofft wird, auch wenn die Europäische Zentralbank tags zuvor noch einmal kräftig an der Schraube drehte.