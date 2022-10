Uneinheitlich gestaltete sich das Geschäft dagegen an den chinesischen Börsen. In der Sonderverwaltungszone Hongkong trat der Leitindex Hang Seng zuletzt mit 16 831,90 Punkten auf der Stelle. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen zog unterdessen um 1,2 Prozent auf 3771,08 Punkte an. In Australien tendierten die Kurse dagegen kaum verändert. Der S&P ASX 200 schloss mit 6647,54 Punkten./mf/stk