Der US-Schuldenstreit ist vom Tisch - und Asiens Börsen reagieren am Freitag positiv. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sicherte mit plus 1,2 Prozent auf 31 524 Punkte die achte Gewinnwoche in Folge. Am Montag hatte der Nikkei bei 31 560 Punkten einen neuerlichen Höchststand seit 1990 erreicht, an dem er nun wieder kratzte.

02.06.2023 08:36