Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Sie reagierten damit auf starke Vorgaben der Wall Street. Dabei blieben die Veränderungen aber erneut überschaubar. Lediglich in Japan ging es etwas stärker nach oben. Auf Wochensicht lagen die Börsen in Fernost unterdessen im Minus.

28.04.2023 08:58