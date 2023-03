Nach der verhaltenen Entwicklung am Vortag profitierten die Märkte in Fernost von einer merklich gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten. Grund waren Konjunkturdaten aus China. So stieg der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) im Februar im Vergleich zum Vormonat von 50,1 auf 52,6 Punkte. Damit übertraf der Index die Erwartungen der meisten Analysten und kletterte auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren.