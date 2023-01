Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zog zuletzt um 1,29 Prozent auf 21 060,46 Punkte an. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, gewann 1,94 Prozent auf 3968,58 Punkte. "Der besser als erwartet ausgefallene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor lockt weitere Käufer an", merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. "An den Börsen in Hong Kong, Shanghai und Shenzhen setzt sich jetzt der Glaube durch, dass der Ausverkauf im vergangenen Jahr übertrieben war."