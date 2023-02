Die wichtigsten Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Montag überwiegend geschwächelt. Während in der Volksrepublik China Gewinne verbucht wurden, gab der Börsen-Index der und der Sonderwirtschaftszone Hongkong leicht nach. In Japan, aber auch in Indien oder Südkorea und auch in Australien wurden ebenfalls Verluste verzeichnet, die allerdings etwas deutlicher ausfielen.

13.02.2023 08:57