Die in Reaktion darauf steigenden Anleiherenditen belasteten vor allem die zinssensiblen Aktien von Technologie-Unternehmen, wie auch die deutlichen Verluste an der New Yorker Tech-Börse Nasdaq zeigten. Ausserdem drückte die Nachricht explodierender Corona-Infektionszahlen in China als Folge der Lockerungen auf die Stimmung.