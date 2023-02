Anders sah es an den Aktienmärkten in China aus. Hier legten die Verbraucherpreise im Januar verglichen mit dem Vormonat wieder zu. Sie erreichten dabei die stärkste Dynamik innerhalb von drei Monaten, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Die chinesischen Börsen gaben nach den Gewinnen am Vortag wieder nach. Der Hongkonger Hang-Seng-Index verlor zuletzt zwei Prozent auf 21 191,31 Punkte. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gab um 0,59 Prozent auf 4106,31 Punkte nach.