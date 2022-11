Für Enttäuschung an den Aktienmärkten sorgte nach Einschätzung der Experten der Landesbank Baden-Württemberg der ausgebliebene Erfolg der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen. "Die US-Börsen hatten in den vergangenen Tagen in Aussicht auf die rote wirtschafts- und techfreundliche Welle stark zugelegt", hiess es dazu. "Nun brach sich die Enttäuschung Bahn." Einfacher wird es dadurch für die US-Regierung nicht. " Die Zusammenarbeit mit der republikanischen Mehrheit im House dürfte schwierig werden", prognostizieren die LBBW-Analysten.