Nicht ganz so gut sah es in China aus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai tendierte zuletzt kaum verändert. Derzeit rollt eine neue Corona-Welle durch China. Die Zahl der Ansteckungen steigt seit Wochen stetig an. Die Börse der Sonderverwaltungszone Hongkong blieb unterdessen wegen eines Feiertags geschlossen./mf/mis