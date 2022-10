Der japanische Nikkei-225 legte um weitere 0,7 Prozent auf 27 311,30 Punkte zu. Auch in Indien, Südkorea und Taiwan ging es nach oben. Dagegen trat die australische Börse nach dem deutlichen Plus am Vortag auf der Stelle. Der australische S&P ASX 200 verharrte bei 6817,52 Punkten. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong gab dagegen zuletzt um 0,42 Prozent auf 18 012,85 Punkte nach. An den chinesischen Festlandbörsen ruhte das Geschäft feiertagsbedingt weiter./mf/men