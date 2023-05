In Japan ging es nach den Vortagesgewinnen wieder leicht nach unten. Der Leitindex Nikkei 225 verlor 0,41 Prozent auf 29 122,18 Punkte. Die Aktie von Toyota entzogen sich dem Markttrend mit Gewinnen. Der japanische Autohersteller rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 wieder mit einem höheren operativen Ergebnis. Beim Umsatz peilt Toyota einen Anstieg um rund zwei Prozent auf 38 Billionen Yen an. Mit den Zahlen und Zielen erfüllte Toyota die Erwartungen der Experten im Grossen und Ganzen. Das japanische Unternehmen kündigte zudem den Rückkauf von eigenen Aktien an.