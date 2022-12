Die japanische Inflationsentwicklung hatte ein Warnsignal gesendet. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel waren im November um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und hatten den Höchststand seit fast 41 Jahren erreicht. Es war der achte Monat in Folge, in dem die Inflation die von der Bank of Japan angestrebten zwei Prozent überstieg.