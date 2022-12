Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte sind mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Damit folgten sie den allgemein negativen Vorgaben der globalen Märkte vom Freitag. Die anhaltende Besorgnis über steigende Zinssätze und die Angst vor einer globalen wirtschaftlichen Rezession belasteten die Stimmung weiterhin, hiess es am Markt. Die Zinserhöhungen mehrerer Zentralbanken, darunter der US-Fed, der Bank of England und der Europäischen Zentralbank, sowie deren aggressiver Tonfall hätten die Sorgen geschürt.

19.12.2022 09:04