"Dass sich Konjunkturindikatoren im Monatsvergleich so klar verbessern, sieht man selten", merkte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank an. "Solche Sprünge müssen in Verbindung mit einem Ereignis stehen. In China ist es der weitgehende Wegfall von Corona-Beschränkungen, der positiv auf die Geschäftserwartungen der Unternehmen wirkt."