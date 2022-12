An den wichtigsten asiatischen Börsen ist es am Montag bergab gegangen. Sie folgten damit der Wall Street, die am Freitag in späten Handel unter Druck geraten war. Die am Dienstag anstehenden US-Verbraucherpreisdaten warfen wegen ihrer Bedeutung für die amerikanische Geldpolitik bereits ihre Schatten voraus. Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed auf ihrer Sitzung tags darauf den Leitzins um weitere 0,50 Prozentpunkte anheben wird. Anziehende Corona-Zahlen in China dämpften zudem die Hoffnungen auf eine rasche wirtschaftliche Öffnung sowie Erholung der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft.

12.12.2022 08:45