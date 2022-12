Die Handelsplätze litten unter den Sorgen einer weiterhin strikten geldpolitischen Gangart der Notenbanken der USA und Europas, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten. Für eine Überraschung hatten am Vortag die Europäische Zentralbank gesorgt. "Die Zinsanhebung der EZB um 0,5 Prozentpunkte war so erwartet worden", hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg. "Dagegen dürfte es manchen überraschen, dass es vermutlich in dem Tempo weitergehen wird. Die höheren Inflationsprojektionen sind ein Hinweis darauf, wo die Risiken liegen." Damit wachsen die Bedenken, dass die weltweite Konjunktur im kommenden Jahr unter Druck geraten könnte.