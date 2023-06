Die zuletzt starken asiatischen Börsen haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan und Australien ging es dank der anhaltenden Erleichterung über das Ende des US-Schuldenstreits ebenso weiter bergauf wie in Hongkong. Dass der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag Sorgen vor einer rigideren amerikanischen Geldpolitik schürte, liess die Anleger kalt. Dagegen lasteten auf dem chinesischen Festland schwache Konjunkturdaten auf der Stimmung.

05.06.2023 08:40