Die asiatischen Börsen haben am Dienstag weiter zugelegt. Gewinne an der Wall Street sorgten für Auftrieb. Zudem stützten neue Konjunkturdaten. Wegen der Neujahrsfeierlichkeiten waren die Börsen in China, Südkorea und anderen Ländern abermals geschlossen.

24.01.2023 09:15