Mit viel Rückenwind von der Wall Street haben die Börsen Asiens am Montag zugelegt. Selbst in Festlandchina trotzten die Indizes schwachen Aussenhandelsdaten des Landes, nachdem der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den chinesischen Festlandbörsen bereits am Freitag um mehr als drei Prozent zugelegt hatte.

07.11.2022 08:39