Die in der Folge gestiegenen Anleiherenditen hielten die Kurse in Asien in Zaum. Die chinesischen Börsen verzeichneten nach den deutlichen Gewinnen am Vortag nun Verluste. Marktteilnehmer betonten, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft, die am Vortag mit guten Daten überrascht hatte, auch ihre Kehrseite habe. Steigende Nachfrage, besonders nach Rohstoffen, fache den Inflationsdruck an. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen verlor 0,22 Prozent auf 4117,74 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong sank nach den deutlichen Gewinnen am Vortag zuletzt um 0,87 Prozent auf 20 441,19 Punkte.