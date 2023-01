Franck warnte allerdings: "Die Marktteilnehmer sollten nicht zu versöhnliche Töne in Sachen Zinssenkungen von der EZB-Spitze erwarten. Dazu scheint es noch zu früh und die Unsicherheiten in Sachen Inflationsentwicklung zu hoch." Auch die US-Notenbank könnte Hoffnungen auf Lockerungen in absehbarer Zeit einen Strich durch die Rechnung machen. Der Anleiheexperte will nicht ausschliessen, dass die US-Währungshüter "den derzeitigen Markterwartungen von Zinssenkungen ab dem zweiten Halbjahr einen Dämpfer verpassen könnten."