Nach dem starken Jahresauftakt hat sich an den Börsen eine gewisse Ernüchterung eingestellt. "Immer noch herrscht Krieg in Europa, die wichtigsten Notenbanken der Welt befinden sich in Zinserhöhungszyklen und das Risiko einer Rezession in Teilen oder der gesamten Weltwirtschaft ist noch nicht gebannt", fasste Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarktes die Gefahren für die Märkte zusammen.