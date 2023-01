Gefragt waren erneut zyklische Werte. Aktien aus dem Bereich Flugzeugbau legten deutlich zu. So waren Rolls-Royce nach einer Empfehlung durch Jefferies gefragt mit einem Plus von mehr als sechs Prozent. 2022 habe es sich für Anleger angeboten, in der Luftfahrtindustrie auf Rüstungsaktivitäten zu setzen, schrieb Analystin Chloe Lemarie. Im neuen Jahr könne man auf ein schwungvolles Wartungs- und Ersatzteilgeschäft setzen. Von einer Kaufempfehlung durch Redburn profitierten auch die Aktien des Zementherstellers CRH als zyklischer Wert mit plus 3,3 Prozent.