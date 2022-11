Einzelhandelswerte schwächelten vor diesem Hintergrund erneut deutlich, während sich der Technologie-Sektor etwas erholen konnte. In London stachen Versorger-Aktien nach anfänglichen Verlusten positiv heraus. Besonders deutlich legten hier Drax und Centrica zu, aber auch Greencoat UK Wind zeigten sich sehr fest. Im Fokus stand die Bekanntgabe einer temporären Sondersteuer auf Übergewinne für Stromerzeuger. RBC-Analyst John Musk sieht in dieser keinen Grund zur Sorge: Die Ankündigungen entsprächen im Grossen und Ganzen dem, was Anfang der Woche in der "Financial Times" vorgeschlagen worden sei, schrieb er.