Im europäischen Branchenvergleich, der zu Wochenbeginn nur Verlierer gezeigt hatten, gab es nun ausschliesslich Gewinner. Der Bankenindex - um die Mittagszeit noch Schlusslicht im marktbreiten Stoxx Europe 600 - gehörte zum Handelsende mit plus zweieinhalb Prozent zu den grössten Gewinnern. Ähnlich wie in New York konnten auch die europäischen Branchentitel ordentlich zulegen. So verteuerten sich Unicredit an der EuroStoxx-Spitze um über vier Prozent. Zu den grössten Indexgewinnern zählten auch BBVA und Intesa Sanpaolo .