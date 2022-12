An der Zürcher Börse fand die seit mehr als zwei Wochen anhaltende Talfahrt der Aktien der Credit Suisse ein Ende. Die Papiere der Bank legten um mehr als neun Prozent zu. Die Führung des angeschlagenen Geldhauses versucht, die Anleger zu beruhigen: Präsident Axel Lehmann bekräftigte Aussagen vom Vortag auf einer Bankenkonferenz der "Financial Times", wonach die Kapitalabflüsse gestoppt sind. Die Papiere hatten jüngst gut ein Drittel an Wert eingebüsst./bek/jha/