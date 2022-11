Die Kursveränderungen hielten sich zumeist in Grenzen. An der Spitze der Einzelsektoren lagen mit den Versorgern und den Lebensmittelwerten klassische defensive Branchen. So zogen etwa Nestle um 1,2 Prozent an. Nicht dabei waren die Telekomtitel. Hier schlugen die deutlichen Verluste von Vodafone durch, die um fast acht Prozent einbrachen. Im Gegensatz zur Konkurrenz rechnet der britische Telekommunikationsanbieter für das laufende Geschäftsjahr mit einer eher schwachen Gewinnentwicklung. So könnte der operative Gewinn (Ebitda AL) des Geschäftsjahres 2023 nur noch im Bestfall bei 15,2 Milliarden Euro stabil auf Vorjahresniveau bleiben, aber auch ein Rückgang auf 15 Milliarden Euro sei möglich. Bislang hatte der Vorstand noch am oberen Ende der alten Spanne 300 Millionen Euro mehr in Aussicht gestellt.