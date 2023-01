Bis auf den Autosektor lagen alle Branchen im Plus. An der Spitze bewegten sich die Technologiewerte, die im vergangenen Jahr durch Inflations- und die daraus resultierende Zinssorgen unter Druck gekommen waren. Gefragt waren auch die Pharmawerte. Der defensive Sektor hatte die Markterholung bislang nur mit gebremsten Tempo mitgemacht und besitzt daher Nachholpotenzial. Nach positiven Nachrichten am Vortag weiteten Roche den Gewinn um 1,1 Prozent aus. Der Schweizer Konzern hatte am Donnerstag die Zulassung des Grippe-Präparats Xofluza in der EU künftig auch zur Behandlung von Kindern erhalten.