Die Einzelsektoren vollzogen erneut den fast schon täglich Wechsel zwischen Gewinnern und Verlierern. Zuwächse verzeichneten die gebeutelten Immobilienwerte. Lipkow verwies zudem auf "selektive Aktienkäufe bei den zyklischen Sektoren". So legten die am Vortag schwächelnden Autowerte nun wieder zu. Die schwache Entwicklung der Tesla -Aktie am Vortag wurde damit offensichtlich weniger als Branchen- denn als Unternehmensproblem verstanden. Der Börsenwert des Elektroautobauers war mit dem Kursrutsch am Donnerstag unter die Marke von 400 Milliarden US-Dollar gefallen. Im November 2021 hatte die Marktkapitalisierung noch bei etwas mehr als 1,2 Billionen gelegen.