Der Fokus der Investoren liegt derzeit vor allem auf Konjunkturdaten aus den USA, die massgeblich für die Geldpolitik der Notenbank Fed sind und dem US-Anleihemarkt weiterhin frische Impulse liefern dürften. In den vergangenen Wochen sind dort die Renditen in Erwartung weiter anziehender Leitzinsen stark gestiegen. Neu ausgegebene Anleihen werden also gerade attraktiver, weil sie höher verzinst werden. Die anziehenden Kapitalmarktzinsen hatten deshalb zuletzt an den tonangebenden US-Börsen die Aktienkurse schwanken lassen.