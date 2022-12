Die Freude der Anleger über den nachlassenden Inflationsdruck in den USA hat nicht lange gewährt. Am deutschen Aktienmarkt haben Dax & Co am Mittwoch vor der Fed-Zinsentscheidung wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Gegen Mittag verlor der Leitindex Dax 0,7 Prozent auf 14 396 Zähler. Damit ist ein Teil der Gewinne vom Vortag wieder abgeschmolzen.

14.12.2022 11:46